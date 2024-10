Déjà plus d’un million de James sur le remake de Silent Hill 2

Les remakes ont parfois un sens lorsqu’ils sont bien exécutés avec un respect de l’oeuvre originel tout en y apportant de la modernité. Silent Hill 2 en fait partie.

Capcom avait bien réussi les remakes des Resident Evil en modernisant la réalisation et réinterprétant les titres d’origine avec un gameplay différent. Konami a repris l’idée et a décidé de s’intéresser à d’anciennes franchises comme Metal Gear et donc Silent Hill.

En confiant le remake de Silent Hill 2 aux polonais de Bloober Team, une certaine incertitude restait, l’équipe n’ayant jamais fait leurs preuves sur un titre d’envergure. Le résultat de leur travail est toutefois plus que convaincant. Le remake de Silent Hill 2 est même une belle réussite parvenant à conserver les ingrédients qui ont fait le succès du titre originel tout en le modernisant avec de nouvelles technologies.

Le résultat est un beau succès commercial puisque d’ores et déjà plus d’un million d’exemplaires ont trouvé preneur sur PS5 et PC depuis la sortie le 8 octobre dernier. Pour sûr, avec les belles notes et le bouche à oreille, les ventes devraient continuer à monter dans les prochaines semaines.

Silent Hill 2 est disponible sur PS5 et PC.