Sony confirme l’adaptation de Marvel’s Spider-Man 2 sur PC pour début 2025

Secret de polichinelle, la seule inconnue concernant une version PC de Marvel Spider-Man 2 était simplement sa date de sortie. Sony le confirme pour janvier 2025.

Après le joli succès sur PS5, Marvel’s Spider-Man 2 va donc bel et bien arriver sur PC comme ses prédécesseurs. Sony annonce la sortie pour le 30 janvier 2025 via Steam et l’Epic Games Store.

Une fois encore, c’est l’équipe de Nixxes Software qui va s’occuper de l’adaptation en collaboration avec les créateurs du titre sur PS5 à savoir Insomniac Games. Pour le moment l’équipe n’a pas détaillé les fonctionnalités prévues pour la version PC à part la gestion du ray tracing. Pour sûr, on peut s’attendre à un jeu 4K, des framerates élevées sur les configurations PC musclées, la compatibilité avec divers technologies d’upscaling ou de frame generation et plus encore. Nixxes Software détaillé tous ces points prochainement.

Sony a par contre d’ores et déjà prévu deux éditions pour Marvel’s Spider-Man 2 :

Marvel’s Spider-Man 2 – Édition Standard

Jeu complet

Intégralité des mises à jour depuis le lancement de Spider-Man 2 sur PS5, notamment : 14 nouvelles tenues Nouvelle partie + Niveaux ultimes Nouveaux styles de tenues symbiotiques Réglage du moment de la journée Succès de fin de partie Mode Figurine en mode Photo Lecteur d’écran et audiodescription



Marvel’s Spider-Man 2 – Édition numérique Deluxe

Jeu complet et mises à jour listées ci-dessus

5 tenues exclusives pour Peter Parker

5 tenues exclusives pour Miles Morales

Tenue Chevalier arachnide pour Peter (déblocage anticipé)

Tenue Araignée de l’ombre pour Miles (déblocage anticipé)

Gadget Attrape-toile (déblocage anticipé)

5 points de compétence

Éléments bonus pour le mode Photo

Marvel’s Spider-Man 2 est prévu sur PC pour le 30 janvier 2025. Le jeu est déjà disponible sur PS5. Une mise à jour spécifique à la PS5 Pro est prévue pour le lancement de la nouvelle console le 7 novembre prochain.