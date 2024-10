De nouveaux personnages pour les divers titres Dragon Ball disponibles

Bandai Namco a de la suite dans les idées pour enrichir encore et toujours ses titres via divers DLC. C’est encore le cas pour les divers titres Dragon Ball déjà sortis.

Ainsi Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Z Kakarot et le récent Dragon Ball Sparking Zero vont voir débarquer des DLC qui vont introduire de nouveaux personnages issus de la série animée Dragon Ball Daima.

Le prochain DLC pour Dragon Ball Z Kakarot et Dragon Ball Xenoverse 2 permettra de découvrir le monde de la saga Daima avec notamment l’arrivée de Goku (Mini) et de ses amis dans le royaume des démons.

Dragon Ball Sparking Zero verra arriver Glorio et Vegeta (Mini) de la nouvelle série animée dans le prochain DLC.

Dragon Ball Z Kakarot et Dragon Ball Xenoverse 2 sont disponible sur PS5, XSX/S, Switch et PC. Dragon Ball Sparking Zero uniquement sur PS5, XSX/S et PC.