Deux nouveaux moniteurs gaming chez Sony avec les Inzone M10S et M9 II

Outre ses branches TV Hi-Fi et gaming, Sony a de quoi tenter les gamers sur PC avec des périphériques et des accessoires de sa gamme Inzone. De nouveaux moniteurs débarquent.

Sony a lancé deux nouveaux moniteurs destinés aux gamers sur PC avec les Inzone M10S et Inzone M9 II.

Le modèle Inzone M10S a été conçu en collaboration avec l’équipe eSports Fnatic. Ecran OLED d’une diagonale de 27 pouces à la résolution 1440p, il devrait convenir à un large public. Il offre un mode de jeu de 24,5 pouces, une résolution 1332p sans redimensionnement et un taux de rafraîchissement maximal de 480 Hz, ce moniteur devrait satisfaire les gamers les plus exigeants. Il est évidemment possible de choisir le 1080p idéal pour le eSport. Sony a en outre ajouté deux modes d’image exclusifs dédiés aux FPS pour faciliter la perception des ennemis. Ainsi le mode FPS Pro+ simule les caractéristiques d’un écran OLED avec une belle clarté d’image et un beau contraste. Le mode FPS Pro simule les caractéristiques des écrans LCD à dalle TN plus couramment utilisés dans les tournois officiels. Côté image, l’Inzone M10S offre un gamut étendu à 98,5% du DCI-P4 avec un pic de luminosité à 1300 nits compatible DisplayHDR True Black 400 et Nvidia G-Sync. La connectivité est assurée par un DisplayPort 2.1 et un HDMI 2.1. Ce moniteur devrait facilement s’installer sur votre setup gaming grâce à son faible encombrement. Son pied ne fait que 159 mm de diamètre et 4 mm d’épaisseur.

Sony Inzone M10S

Le second moniteur est l’Inzone M9 II. Il s’agit de la nouvelle version du moniteur 4K HDR précédemment lancé par Sony. Le constructeur y a ajouté un balayage du rétro-éclairage pour améliorer la clarté des mouvements. Les caractéristiques de base restent de très haut niveau avec une diagonale de 27 pouces en 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 160 Hz et un pic de luminosité à 750 nits. Compatible DisplayHDR 600 avec un espace colorimétrique de 95% DCI-P3, ce moniteur devrait offrir une image particulièrement riche et détaillée. Comme pour l’Inzone M10S, il comprend un port DisplayPort 2.1 et un port HDMI 2.1 pour y brancher vos ordinateurs ou consoles ou tout autre appareil compatible.

Le Sony Inzone M10S est disponible pour 1350€ tandis que le Sony Inzone M9 II est proposé à 1000€.