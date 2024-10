Test – The Legend of Zelda Echoes of Wisdom – Sage comme une image

BLOC INFO Date de sortie 26 septembre 2024 Editeur Nintendo Développeur Grezzo, Nintendo EPD Genre Action, Aventure Machines Switch PEGI 7 ACHETEZ SUR AMAZON Version Switch

Tandis que l’on guettait l’arrivée de la relève de la Switch, la vaillante portable de salon de chez Nintendo n’a pas dit son dernier mot et – surprise- elle se dote même d’un nouvel opus de Zelda. Un dernier pour la route ?

L’histoire était bien partie pour se répéter ! Voyez plutôt ! Une fois encore le héros vole au secours de la Princesse d’Hyrule toujours capturée par Ganon et inévitablement enfermée dans un donjon. Mais cette fois, au terme d’un combat plus épique que jamais, voilà le pauvre Link emporté dans une mystérieuse faille par l’ennemi revanchard. Quant à Zelda, elle parvient à se libérer de la geôle et à s’enfuir in extremis du donjon de Ganon et part à la recherche de son sauveur en essayant de comprendre pourquoi d’autre failles apparaissent à travers le Royaume. Du jamais vu !? Même si la princesse d’Hyrule n’a jamais rechigné à se castagner depuis Super Smash Bros Melee ou à épauler notre héros dans ses aventures, de mémoire de joueur c’est bien la première fois que l’on incarne Zelda… sur une console Nintendo. Comprenez que la Princesse d’Hyrule avait déjà été mise à l’honneur dans deux « productions » sorties au début des années 90 sur la console CD-i de Philips. Echoes of Wisdom permet à Zelda de s’inscrire dans la légende : enfin !

Quelques lignes du scénario ayant déjà été détaillées en amont de ce passage sur le grill, on rappel que le jeu est développé par Grezzo. Ce studio nippon avait déjà « offert » en 2019 un splendide remake du Link’s Awakening du GameBoy, cousu main pour la Switch. D’ailleurs, ils oeuvrent sur la plupart des remakes/remasters de la saga depuis l’adaptation d’Ocarina of Time sur Nintendo 3DS. Echoes of Wisdom a la particularité d’être un titre “original”. Bien qu’il semble puiser son inspiration dans différents jeux, l’expérience semble résulter d’un mix de Zelda 3 et d’un Link’s Awakening avec des vrais morceaux de Breath of The Wild/ Tears of the Kingdom dedans. Comprenez que le titre est doté d’une perspective hautement perchée à l’ancienne, et qu’il possède des phases d’infiltrations, d’autres de plateforme vue de profil comme l’adaptation du jeu GameBoy de 2019 et l’aventure semble se dérouler sur un terrain de jeu assez semblable à celui de Zelda 3. Quant au lien avec BOTW/TOTK, il vient de son “gameplay” qui permet de dupliquer/manipuler à distance des objets pour progresser dans l’aventure. La bestiole, nommée Tri qui flotte aux côtés de Zelda, offre ainsi de faire apparaître un certain nombre d’items mémorisables au fil de l’aventure afin de les empiler pour franchir des précipices ou atteindre des hauteurs plus élevées. Sympathique ! Mieux encore en sus des objets, on peut invoquer différentes sortes de créatures terrestres, aquatiques ou aériennes (rapace, poulpe, homme-lézard, requin…) pour se débarrasser des méchants et des bestioles qui pullulent dans les donjons les plus glauques comme dans les environnements ouverts. Et puis les ingrédients que l’on ramasse lors de l’aventure, s’ils peuvent être grignotés pour restaurer un peu d’énergie en cas de besoin, ils servent surtout à confectionner des smoothies bien plus généreux en points de vie ou qui octroient d’autres bénéfices (vitesse nage améliorée, résistance à la chaleur…). Enfin nul besoin de ratisser les environnements à la recherche de cœurs. En faisant apparaître un plumard notre Princesse peut piquer un rapide roupillon régénérateur ! Difficile en revanche de jouer les belles au bois dormant lors des combats face aux gardiens de fin de niveau. Don’t disturb !

Loin de se jouer comme un Zelda traditionnel, donc, Echoes of Wisdom offre toutefois à notre princesse de se transformer en Link l’espace de quelques secondes afin de les attaquer à l’arc ou à l’épée. Pas toujours suffisant lors des combats face aux Boss les plus enragés mais jouissif malgré tout ! En vérité on s’amuse pas mal à défier la gravité et chercher des façons de contourner des obstacles pour poursuivre l’aventure ou atteindre des lieux – à priori- inaccessibles. Plus dégourdie que Link, Zelda n’a pas besoin de trouver une plume pour sauter ou de s’équiper de palmes Zora pour nager. En plus des étapes de la quête principale, le jeu offre bien sûr quelques aventures secondaires destinées aux plus perfectionnistes comme à ceux qui veulent juste faire durer le plaisir bien au-delà de la quinzaine de heures !

Comme c’est presque toujours le cas pour les titres de chez Nintendo, le jeu a été testé sur Switch Oled à partir d’une version achetée dans le commerce. Et que la bécane soit nichée dans son dock ou utilisée en mode portable, le jeu s’est montré joli, coloré et détaillé. Il fait oublier le manque de détail de sa distance d’affichage en baignant les éléments lointains dans le flou. Un régal pour nos mirettes ! Mais même en 1080P, certains éléments du décor sont toujours affublés d’un léger aliasing et coups de mou occasionnels dans l’animation. Agaçant certes mais loin d’être rédhibitoire au point de rendre le jeu injouable. Le reproche que l’on peut lui faire en termes de jouabilité réside sans doute dans ses commandes dévolues aux invocations de monstres ou d’items. Bien qu’il soit possible de classer les invocations (objets/créatures) selon différentes catégories, en vérité j’ai trouvé le mode de sélection peu pratique pour ne pas dire lourdingue. Un comble alors que nous avions encensé le remake de Link’s Awakening pour l’ergonomie de son interface. Si Grezzo avait offert une somptueuse réorchestration de la bande son du remake du jeu gameboy, Echoes of Wisdom est en revanche flanqué de mélodies originales moins marquantes mais qui restent dans l’esprit de celles de The Legend of Zelda. Intégralement en français dans ses textes et menus, le jeu profite d’une adaptation dans la langue de Molière de qualité. Comme toujours !