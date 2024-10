Découvrez la première heure de Kong Survivor Instinct jusqu’en 4K

Sorti un peu de nulle part, ce nouveau titre mettant en scène King Kong est plaisant même s’il ne révolutionne pas le genre metroidvania.

Je suis un grand fan des metroidvania sans doute parce que de la vieille école avec un gameplay 2D efficace. Bien loin de l’adaptation du King Kong de Peter Jackson par Ubisoft, cette fois-ci, les polonais de 7Levels tentent un metroidvania efficace et plaisant avec une réalisation soignée avec ce Kong Survivor Instinct. Officiellement un jeu basé sur le monsterverse initié au cinéma et en série, l’intrigue se déroule peut de temps après les évènements de Godzilla vs Kong.

Kong – et d’autres titans – sert de toile de fond à une histoire où le joueur que vous êtes incarnez un certain David à la recherche de sa fille Stacy dans une ville en ruines suite à un comportement curieux de la part de Kong. Il va donc falloir progresser dans les ruines, explorer tous les recoins et bien entendu éliminer divers ennemis qui vont vous barrer la route, y compris Kong. Il faudra profiter des capacités de ces monstres pour débloquer des passages.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 en 4K. Elle vous permettra de découvrir la première heure de jeu où David tente de progresser à travers une ville dévastée, en tentant de se frayer un chemin dans les ruines. Il faudra souvent bien explorer et trouver les clés et plus loin un pistolet pour pouvoir progresser tout en combattant tant bien que mal les pillards.

Kong Survivor Instinct est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 22 octobre 2024.