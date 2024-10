Le shooter Synduality Echo of Ada de Bandai Namco confirmé pour début 2025

Annoncé il y a deux ans, le projet Synduality de Bandai Namco est sur sa dernière ligne droite. Les adeptes de shooter en ligne vont pouvoir se lancer dès janvier 2025.

Bandai Namco avait évoqué ce projet il y a deux ans. Projet multimédia, Synduality est à la fois un anime, un manga, des novels et donc un jeu vidéo. Si l’anime a déjà été diffusé et le manga déjà paru, le jeu vidéo a pris évidemment plus de temps.

Avec Synduality Echo of Ada, attendez-vous à un extraction shooter où l’humanité va devoir se reposer sur des mechs et des IA pour tout survivre. Après une pluie toxique massive, l’humanité a dû se cacher sous terre. En tant que pilote, vous allez devoir piloter votre mech nommé Coffin accompagné d’une IA humanoïde nommée Magus et aller en surface pour récolter des ressources afin d’améliorer votre base. Evidemment, comme dans tout extraction shooter, vous ne sauvez jamais vraiment si vos rencontres en surface seront amicales ou conflictuelles. A vous de combattre diverses créatures et tenter de reconquérir des territoires perdus pour assurer l’avenir de l’humanité.

Evidemment comme tout titre du genre, plus vous récolterez de ressources et plus vous allez améliorer votre quotidien et pourrez personnaliser base, personnage, mech, etc et faire évoluer vos capacités.

Synduality Echo of Ada est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 23 janvier 2025.