Microsoft prépare le lancement de Flight Simulator 2024

Survoler le monde n’a jamais aussi facile depuis le retour de Microsoft Flight Simulator il y a quatre ans sur PC et trois sur XSX. La prochaine version va pousser l’expérience de vol encore plus loin.

Les fanatiques du pilotage d’aéronefs divers et variés peuvent déjà préparer leur chéquier puisque Microsoft Flight Simulation 2024 arrive dans quelques semaines. Toujours plus réaliste avec des données cartographiques précises et une simulation réaliste, cette nouvelle édition va proposer diverses nouveautés.

Ainsi un mode carrière va faire son apparition dans Microsoft Flight Simulator 2024. Ce mode va permettre à tout joueur de découvrir le parcours nécessaire pour tout pilote. Il vous faudra choisir son premier aéroport pour débuter votre carrière et prendre vos premières leçons puis petit à petit monter les échelons. Avec ce mode on verra également apparaître des éléments inédits dans la simulation comme les procédures d’avant-vol, l’enregistrement des plans de vol et le choix d’objectifs de mission. Pour suivre votre progression, il suffira de regarder l’arbre de certifications que vous allez étoffer au fur et à mesure que vous apprendrez à piloter divers types d’appareils. D’autres types de missions viendront s’ajouter par la suite comme des missions de recherche, de sauvegarde, de lutte contre les incendies ou tout simplement des vols commerciaux.

En réussissant vos missions, vous gagnez des crédits et de la réputation. Cela vous permettre d’acheter votre propre avion et gérer votre flotte en lançant votre propre entreprise. Un aspect gestion viendra s’ajouter puisqu’il faudra également gérer la maintenance des appareils.

Qui dit nouvelle version dit améliorations sur divers points du jeu. Avec Microsoft Flight Simulation 2024, les développeurs ont amélioré la simulation de la Terre en multipliant par 4000 le niveau de détail de la planète. Outre le relief des cartes, on pourra découvrir plus de détails et de richesse avec divers éléments comme les cailloux, les rochers, le gravier, l’herbe, etc. Ces éléments auront un certain impact lors des décollages et atterrissages. Le ciel et les effets de lumières atmosphériques ont été retravaillés également pour toujours plus de réalisme. On aura également droit à de nouveaux types de nuages et à une météo dynamique améliorée. Cette Terre numérique sera aussi enrichie par la présence d’humains, d’animaux et de véhicules locaux.

Microsoft a pensé à ceux qui ont une connexion internet lente. En effet, l’installation du jeu va profiter d’un système de streaming via le cloud. La base fera que 30 Go environ. Vous pourrez alors rapidement commencer à jouer tout en téléchargeant les zones de haute définition nécessaires à votre plan de vol. Nul besoin donc de tout télécharger d’un seul bloc.

Il en vous reste plus très longtemps à attendre puisque Microsoft Flight Simulator 2024 est prévu pour le 19 novembre 2024 sur XSX/S et PC. Il sera accessible aux abonnés Xbox Game Pass.