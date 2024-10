Trois nouveaux claviers haut de gamme chez SteelSeries

La fin d’année arrive et pour les fêtes vous allez peut-être demander à Papa Noël de vous livrer un nouveau clavier. SteelSeries en a trois nouveaux pour les gamers.

Dans le domaine des claviers gaming haut de gamme on trouve souvent les Razer et les SteelSeries. Ce dernier a décidé de renouveler sa gamme avec la série Apex Pro Gen 3. Trois déclinaisons sont proposées entre l’Apex Pro Gen 3, l’Apex Pro TKL Gen 3 et l’Apex Pro TKL Wireless Gen 3.

Les trois modèles reposent sur des caractéristiques similaires. Ainsi ces claviers embarquent la technologie OmniPoint 3.0 qui permet de personnaliser le niveau d’activation sur 40 niveaux pour un temps de réponse de seulement 0,54 ms. Ces switchs OmniPoint 3.0 sont ainsi 11 fois plus rapides que les switchs mécaniques classiques.

Pour gagner encore en efficacité, la fonctionnalité SteelSeries GG Quickset donne accès à des profils créés par des champions d’esports. Vous aurez ainsi à de de nombreux paramètres de réglages comme le Rapid Trigger, le Rapid Tap, les niveaux d’activation, l’éclairage RGB, etc. Un mode protection permet d’éviter les frappes accidentelles. Elle réduit la sensibilité des touches environnantes sélectionnées.

Haut de gamme oblige, SteelSeries a également doté ces claviers d’une qualité de fabricant haut niveau, de switchs pré-lubrifiés, de stabilisateurs de touche premium et d’une mousse d’amortissement.

L’Apex Pro Gen 3 est la version avec un clavier complet avec pavé numérique. Ceux qui préfèrent un clavier plus compact peuvent opter pour l’Apex Pro TKL Gen 3. En pour ceux qui ne veulent pas de câble traînant sur le bureau, SteelSeries propose l’Apex Pro TKL Wireless Gen 3.

Si ces claviers vous intéressent, il va falloir avoir le budget car leurs tarifs ne sont pas pour toutes les bourses :

