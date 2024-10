Capcom annonce une bêta publique de Monster Hunter Wilds pour la fin du mois

Si vous êtes un fan de la saga Monster Hunter, je suis sûr que vous trépignez d’impatience de découvrir le nouvel opus. Ca sera bientôt possible.

Capcom a annoncé qu’une bêta publique de Monster Hunter Wilds sera mis en place entre le 1er et le 4 novembre prochain sur PS5, XSX/S et PC. Toutefois, si vous êtes un abonné PlayStation Plus, vous aurez droit à un accès anticipé et pourrait vous lancer à la découverte de ce nouvel opus dès le 29 octobre prochain. Voici le planning prévu en détail :

PlayStation 5 Accès anticipé PlayStation Plus : 29 octobre à 04h00 (Heure française) – 31 octobre à 03h59 (Heure française) Abonnés non PlayStation Plus : 1er novembre à 04h00 (Heure française) – 4 novembre à 2h59 (Heure française)

Xbox Series X|S : 1er novembre à 04h00 (Heure française) – 4 novembre à 02h59 (Heure française)

: 1er novembre à 04h00 (Heure française) – 4 novembre à 02h59 (Heure française) PC (Steam) : 1er novembre à 04h00 (Heure française) – 4 novembre à 02h59 (Heure française)

Cette bêta publique sera l’occasion de découvrir l’outil de création de personnage. Laissez libre cours à votre créativité et conservez vos créations en les transférant sur le jeu final si vous décidez de l’acheter. Cette bêta permettra aussi de découvrir une séquence de scénario ainsi qu’une chasse libre au Doshaguma. Il sera possible de découvrir ces contenus en solo mais aussi en coopération jusqu’à 4 joueurs avec du crossplay.

Tout participant à cette bêta recevra du contenu bonus s’il se décide à acquérir le jeu final. Vous aurez ainsi droit à un accessoire bonus spécial pour décorer leurs armes ou leur monture Seikret, ainsi qu’un pack d’objets utiles.

Parallèlement à l’annonce de cette bêta publique, Capcom a lâché une nouvelle vidéo et de nouvelles images d’un nouveau territoire que les fans pourront explorer. Il s’agit du Bassin pétrolier. Territoire foncièrement dangereux, il faudra faire attention aux puis de pétrole bouillonnants et aux éruptions de flammes. C’est là que les chasseurs pourront rencontrer des monstres comme le Rompopolo redoutable avec ses expulsions de gaz toxique ainsi que l’Ajarakan, autre monstre inédit.

Monster Hunter Wilds est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC pour le 28 février 2025.