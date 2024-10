Le retour du gentil petit crocodile Croc

Les anciens se souviennent certainement de ce jeu de plateforme 3D de l’ère PSone. L’équipe originelle, Argonaut Games, a décidé de proposer un remaster pour toutes les machines actuelles.

Apprendre que Croc va revenir sur le devant de la scène me rajeunit pas. Après le retour de Soul Reaver voilà donc un autre titre de l’époque PSone qui revient. Il s’agit de Croc Legend of the Gobbos. Développé à l’époque par Argonaut Games connu pour des titres sur Amiga comme les Starglider et surtout pour avoir développé Starfox sur SNES, Croc Legend of the Gobbos était sorti sur PSone en 1997. Il a permis à l’équipe de s’intéresser au jeu de plateforme 3D.

Ce remaster devrait conserver tous les ingrédients qui avaient fait le succès du titre à l’époque. Une suite, Croc 2 avait d’ailleurs été lancé par la suite en 1999. On retrouve donc notre cher Croc, petit crocodile de son état affublé de son sac à dos et parti à l’aventure pour sauver ses amis les Gobbos des griffes du Baron Dante et de ses hordes de Dantinis. A Croc et donc à vous de parcourir les niveaux et combattre les adversaires en donnant des coups de queue afin de sauver les Gobbos.

Comme tout remaster qui se doit, Croc Legend of the Gobbos bénéficie d’un lifting graphique et passe à une résolution haute définition. Le gameplay sera aussi modernisé – je l’espère vu le système de contrôle de l’époque qui m’avait quelque peu agaçé :p

Parmi les autres ajouts à ce remaster, on notera le Crocipedia, un musée digital permettant de découvrir bien des éléments du développement du jeu. Les joueurs PC qui achèteront le jeu sur GOG – revendeur exclusif d’ailleurs donc pas de version Steam ou Epic Games Store – recevront en plus la version classique de Croc qui était sorti aussi sur PC à l’époque.

Croc Legend of the Gobbos sortira sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC (GOG).