Metal Slug Tactics sortira début novembre

L’équipe de Dotemu prépare le lancement de son tout nouveau jeu. Et cette fois-ci, ils délaissent le beat’em all pour un tactical inspiré de l’univers de Metal Slug.

Les fans de SNK connaissent Metal Slug comme l’un des classiques de run & gun avec de nombreux volets et adaptations disponibles depuis des décennies. Cette fois-ci, Dotemu et l’équipe de Leikir Studio ont décidé un petit spin-off étonnant.

Comme son nom l’indique, Metal Slug Tactics va reprendre l’univers de la célèbre saga et le transformer en un RPG/tactique pour les férus de stratégie. On retrouve un univers et un style graphique familiers mais avec une perspective différente en isométrie et un gameplay évidemment différents. A vous de tenter de progresser à travers les niveaux aux agencements aléatoires avec une dimension roguelite en combattant avec tactique nombre d’ennemis. Le jeu proposera plusieurs régions divisées en missions. Chaque mission aura ses propres objectifs à remplir et ses propres récompenses. A vous de bien choisir en fonction des ressources nécessaires.

Vous aurez évidemment la possibilité d’utiliser divers combattants issus non seulement de la franchise mais aussi quelques invités. Les trois personnages nouvellement annoncés aujourd’hui sont :

Clark Still : tout droit venu du jeu d’action légendaire Ikari Warriors et déjà jouable dans Metal Slug 6, Clark est un combattant de type Tank qui met à profit sa très grande puissance et son expérience de lutteur pour déplacer les ennemis sur la carte et leur infliger de lourds dégâts. Sa portée est grande et il affecte également le statut de ses victimes.

: également de retour après ses incursions militaires dans Ikari Warriors et Metal Slug 6, Ralf est un maître du combat à courte portée, avec ses poings dévastateurs et sa capacité à charger l’ennemi comme un taureau enragé. Leona Heidern : nouvelle venue au sein des Ikari Warriors, Leona est une combattante féroce capable de remplacer les ennemis tombés au combat par des leurres alliés. Elle peut distraire et déborder les forces ennemies grâce à son approche unique du positionnement en zone de combat.

Il ne reste plus trop longtemps à attendre puisque Metal Slug Tactics est prévu pour le 5 novembre 2024 sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. Des versions physiques sont confirmées également. Il va falloir patienter pour en connaître le détail.