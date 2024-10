Microsoft annonce son nouveau Casque Sans Fil Xbox

Personne n’apprécie les fils qui traînent, les gamers encore moins. Après la version filaire, Microsoft dévoile son casque gaming sans fil pour Xbox et PC.

Nommé simplement Casque Sans Fil Xbox, ce nouveau casque gaming reprend le design de la version filaire précédemment sorti. Tout de noir vêtu, le casque permet de découvrir un son Dolby Atmos sans frais supplémentaires. Il est également également compatible avec d’autres technologies de son spatial comme le Windows Sonic ou le DTS Headphone.

Compatible Bluetooth 5.3, le casque sans fil Xbox est dont polyvalent et peut être utilisé avec tout appareil compatible avec cette norme. Cela peut aller des micros PC ou non en passant par les appareils mobiles et même des consoles concurrentes comme la Switch ou encore les consoles portables type Steam Deck ou ROG Ally. Qui dit Bluetooth dit possibilité d’utiliser ce casque pour les discussions téléphoniques ou via des applications comme Discord. Le casque est doté de technologies avancées d’auto-mise en sourdine et d’isolation vocale pour que vos interlocuteurs et vos coéquipiers vous entendent parfaitement. Il sera de régler le volume directement sur le casque via des commandes sur les oreillettes. Pour plus de personnalisation, vous pourrez utiliser l’application Accessoires Xbox pour ajuster divers paramètres.

Pour le confort, Microsoft a opté pour un arceau réglable et des coussinets d’oreille en mousse. Sa batterie permet jusqu’à 20 heures d’autonomie.

Le Casque Sans Fil Xbox est disponible dès à présent pour 110€ environ.