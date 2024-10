Une promo chez MSI pour le lancement de Diablo IV Vessel of Hatred

Une petite promo ne fait jamais de mal pour tenter de convaincre des clients potentiels. MSI en a une pour la sortie de l’extension de Diablo IV.

Blizzard a récemment sortie la première extension de Diablo IV nommée Vessel of Hatred. Si vous étiez en train de vous monter un PC ou comptiez en acheter un et n’aviez pas encore craqué pour cet action/RPG, sachez que MSI propose une promo du 1er novembre au 31 décembre 2024. Ainsi pour tout achat d’un produit MSI éligible, le constructeur taïwanais vous offrira le jeu Diablo IV et son extension Vessel of Hatred.

Si cette offre vous intéressez, reportez-vous à la page officielle de la promotion pour de plus amples informations.