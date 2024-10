De nouveaux personnages dévoilés pour le futur Double Dragon Revive

L’un des grands classiques du beat’em up va revenir sur le devant de la scène l’année prochaine. Pour ce nouvel opus, il y aura de la nouveauté.

En juillet dernier, je vous évoquais déjà le retour des frères Lee avec Double Dragon Revive. Le célèbre duo sera accompagné cette fois-ci. En effet les développeurs de ce titre ont prévu d’ajouter d’autres personnages jouables histoire sans doute de varier les plaisirs.

Ainsi, Double Dragon Revive verra débarquer Marian et Yagyu Ranzo. La première est un personnage récurrent de la saga jamais jouable. Elle revient donc en version jouable et avec un nouveau look. Yagyu Ranzo est un ninja et combattra donc avec des techniques de ninjutsu. Vous pouvez avoir un premier aperçu sur la vidéo et les images ci-dessous.

Double Dragon Revive est prévu sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro et PC pour 2025.