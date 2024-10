BLOC INFO Date de sortie 24 octobre 2024 Editeur Microids Développeur Ocellus Studio Genre Plateforme Machines PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC PEGI 7 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5/Pro Edition Rêverie Version PS4/Pro Edition Rêverie Version Switch Edition Rêverie

Les petits lutins du regretté Peyo nous font vivre une nouvelle aventure au pays des rêves. Ne dormez que d’un œil car Gargamel n’est jamais très loin ! Test express !

Depuis qu’ils ont récupéré la licence des Schtroumpfs, les gens de chez Microids peuvent toujours compter sur les petits êtres bleus pour égayer leur line-up. La preuve en novembre 2023 Microids éditait le Prisonnier de la Pierre Verte, la suite du sympathique Mission Malfeuille et en juin de cette année, voilà que déboulait un Party Game intitulé Village Party. Quatre mois seulement ont passé depuis la fête au village, on retrouve nos petits Schtroumpfs dans un nouveau jeu d’action plateforme à la troisième personne concocté cette fois par le studio Ocellus. Pour mémoire cette équipe lyonnaise avait livré en 2021 la sympathique adaptation vidéoludique des aventures du Marsupilami chez le même éditeur.

Une fois encore l’ignoble Gargamel échafaude un plan cruel pour capturer les petits êtres bleus en « empoisonnant » les baies dont ils raffolent afin de les plonger dans un profond sommeil. Devinant la manigance du sorcier, le Grand Schtroumpf élabore une machine pour envoyer droit vers le pays des rêves un volontaire qui doit secourir tous les Schtroumpfs endormis. Les différents chapitres invitent ainsi à explorer les « univers » de quelques-uns des lutins emblématiques du village parmi lesquels le Schtroumpf Coquet, son collègue à Lunettes, le gnome Gourmand et la Schtroumpfette (évidemment). Ces univers se distinguent par leur thème de prédilection et selon la taille du chapitre on va avoir le droit à une succession de mini-jeux (foot, cache-cache…) ou à des niveaux au déroulement plus conventionnel. Comprenez par-là que ces levels qui n’ont rien à envier à ceux d’un Mario 3D World obligent à effectuer des sauts millimétrés et sur des plates-formes mouvantes en composant en plus avec certaines contraintes, telles différentes sortes de pièges (vide, lave, nuages électriques…). Même si nos petits bonshommes sont pacifistes de nature, notre héros ou héroïne doit faire face à des ennemis plutôt agressifs. Il faut soit éviter leurs attaques, leur sauter sur le coin du pif pour les ratatiner ou employer une arme (maillet, pistolet à eau, explosif…) afin de calmer les ardeurs des plus teigneux. La difficulté augmente crescendo, heureusement on recommence l’aventure depuis un point de contrôle situé non loin en cas de disparition prématurée. Gare à bien compléter un niveau avant d’éteindre la console sous peine de devoir encore recommencer le level précédemment entamé. Terriblement frustrant surtout quand certains niveaux sont un tantinet trop long et manquent de rythme car plombés par des challenges lourdingues et répétitifs tels la chasse aux trèfles d’or ! Praticable en solo, le jeu est également jouable en coop. Paraît que c’est toujours mieux à deux !

Testée sur PlayStation 5, cette Epopée des Rêves est dans l’ensemble un enchantement pour les yeux. Bien qu’il se limite à afficher des environnements relativement proches, lors des phases de plateforme loin dans les cieux, les textures affichées sont détaillées et les décors colorés bénéficient d’un design un peu foufou. Quant à la reconstitution du village des Schtroumpfs – servant de hub à l’aventure – elle est somptueuse ! Voilà qui nous change des productions moins chatoyantes qui carburent habituellement à l’Unreal Engine ! Vous l’aurez compris, le titre bénéficie d’une réalisation visuelle soignée, on peut cependant lui reprocher de manquer de lisibilité par moment, la faute à une caméra trop éloignée, que l’on ne peut hélas contrôler par le biais du stick droit. Nos cages à miel ne sont évidemment pas en restes. Plutôt que de reprendre les thèmes légers et guillerets de la série animée, le titre est doté de musiques aux sonorités médiévales parfois exagérément “épiques”. Intégralement en Français dans ces textes et menus, le jeu ne s’encombre pas de textes superflus et se veut avant tout accessible aux plus jeunes. De ce côté c’est un sans faute.