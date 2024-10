Découvrez les 45 premières minutes de la campagne de Call of Duty Black Ops 6 jusqu’en 4K HDR

Le Call of Duty annuel est disponible. Que vous soyez abonné au Xbox Game Pass ou que vous souhaitez l’acheter, Call of Duty Black Ops 6 pourra ravir les fans de la saga.

Si le Call of Duty de l’an dernier n’avait pas toujours convaincu les fans de la saga en raison d’une approche un peu monde ouvert loin du ride spectaculaire qu’on avait l’habitude d’avoir, cette année, Activision et Treyarch a décidé de revenir à ce qui plaît.

On va donc retrouver une campagne plus linéaire avec des scènes et des combats toujours aussi spectaculaires ainsi qu’un peu – Black Ops oblige – d’infiltration. Je vous propose donc de découvrir les 45 premières minutes environ de la campagne de ce Call of Duty Black Ops 6 à travers les deux vidéo ci-dessous capturées par nos soins sur une Xbox Series X et sur PC. La version PC a été capturé sur une configuration plutôt musclée permettant le jeu avec les réglages graphiques au maximum en 4K HDR DLAA avec un framerate extrêmement fluide.

Call of Duty Black Ops 6 est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.