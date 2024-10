Test – EA Sports FC 25 – Un peu plus simulation

BLOC INFO Date de sortie 27 septembre 2024 Editeur Electronic Arts Développeur Electronic Arts Genre Sports, Simulation, Football Machines PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC PEGI 3 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5/Pro Version PS4/Pro Version Switch Version XSX/S, Xbox One/X

EA continue les itérations annuelles avec l’édition 2025 de leur EA Sports FC. Les familiers des FIFA et du précédent volet ne vont guère être dépaysés.

S’il ne s’agit que de la seconde édition des EA Sports FC, cette édition 2025 bénéficie évidemment de tout l’historique et expertise de l’équipe qui a travaillé depuis des décennies sur la saga FIFA. Même s’ils ne sont plus sous licence FIFA, EA continue à proposer l’une des simulations de football les plus complètes avec une foultitude de contenus, de joueurs, d’équipes et de modes. Qu’apporte donc EA Sports FC 25?

L’une des grandes nouveautés est le mode Rush qui permet de se lancer dans des matchs de 5 contre 5. J’avoue que le 3 contre 3 – qui est toujours disponible sur cette édition – ne m’avait pas vraiment convaincu. Avec le 5 contre 5, les parties sont plus endiablées tout en ayant encore une forte ressemblance avec les règles du football traditionnel mais avec un terrain un peu plus petit. Bref, c’est fun et on peut retrouver ce mode dans divers sections du jeu comme le coup d’envoi, les Clubs, l’Ultimate Team ou encore le mode carrière de manager.

Côté simulation, EA Sports intègre ce qu’ils appellent le FC IQ. Comme son nom le laisse supposer, le jeu bénéficie d’un meilleur contrôle sur les tactiques, d’une meilleure IA des joueurs et d’un comportement d’équipe plus réaliste. Tout cela a été alimenté par des données réelles sur un modèle d’IA. On peut ainsi ajuster divers aspects d’un joueur et voir leur impact sur l’équipe. C’est surtout intéressant dans le jeu solo. En ligne contre d’autres adversaires, cet aspect se ressent moins tout simplement parce qu’en ligne, les joueurs ont tendance à se lancer dans une sorte de course à l’efficacité plus qu’au beau jeu. Malheureusement… Les fins tacticiens pourront passer beaucoup de temps à peaufiner les tactiques avec les membres de leurs équipes et se délecter ou non de l’impact en match.

Les autres modes sont toujours présents avec diverses modifications et améliorations. Comme pour l’an dernier, j’ai une préférence personnelle pour le mode Carrière de Pro où on peut juste créer son joueur et se tenir à son rôle dans l’équipe. Evidemment les fans de gestion peuvent opter pour le mode Carrière de Manager ou encore le mode Ultimate Team. On retrouve bien d’autres modes comme diverses compétitions internationales et les modes en ligne traditionnels qui adorent l’aspect compétitif. Bref, vous avez de quoi faire pour longtemps.

Côté gameplay, évidemment EA Sports FC 25 reste dans la lignée de ces prédécesseurs. Les fans de la saga FIFA et de l’édition 2024 ne seront pas dépaysés. Les développeurs ont comme d’habitude peaufiné divers détails visuels même si divers bugs peuvent survenir – parfois vous tirant quelques sourires. Un détail important pour cette édition, la simulation se joue de manière un peu plus lente que précédemment. EA Sports a sans doute voulu – enfin – se rapprocher de la vitesse réelle d’un match de football. Cette approche est sans doute à mettre en relation avec FC IQ histoire d’avoir une simulation non seulement plus réaliste mais aussi de donner aux joueurs la possibilité de préparer leurs attaques ou leurs défenses de manière plus réfléchie et non plus uniquement basées sur la dextérité et la vitesse d’exécution.

Glitchs à part, EA Sports FC 25 reste un titre techniquement solide. A part peut-être des visages pas toujours bien réussies, la richesse et le souci du détail d’EA Sports FC 25 est indéniable. On découvre toujours des matchs à la réalisation et à la mise en scène plutôt spectaculaires. L’immersion est réussie avec en plus l’ajout d’une vue subjective par moments. Personnellement je n’en ai pas vu l’intérêt mais cela pourrait plaire à certains. L’ensemble sonore est tout aussi avenant avec bruitages, les chants des foule, les commentaires, et bien plus encore. Compte tenu de la quantité de fonctionnalités présentes sur cette édition, l’interface nécessite pas mal d’apprentissage pour bien la prendre en main car elle n’est pas la plus intuitive et ergonomique. D’ailleurs certains aspects du jeu en dehors du terrain restent parfois rébarbatifs et sans doute pas foncièrement intéressants et utiles dans ce jeu. Je pense notamment à tous les emails qu’on reçoit de vos contacts notamment dans le mode carrière. Cela n’apporte souvent pas grand chose et ajoute de la lourdeur à un jeu où on a surtout envie d’aller en découdre sur le terrain.

Dans l’ensemble EA Sports FC 25 conserve les ingrédients d’une simulation de football riche en contenus et en possibilités. Si les joueurs expérimentés pourront certainement y trouver diverses lacunes, dans l’ensemble la majorité d’entre nous y trouveront du plaisir. Avec EA Sports FC 25, une fois encore.