Turtle Beach annonce un pad un peu transformer avec le Stealth Pivot

Votre meilleure arme en tant que gamer est votre manette et il faut bien la choisir et en prendre soin. Turtle Beach lance un modèle au concept plutôt inédit pour une plus grande polyvalence.

Avec le Stealth Pivot, Turtle Beach propose une manette pour les joueurs sur PC et sur Xbox avec une conception inédite. Si d’autres accessoiristes ont déjà proposé des manettes aux composants interchangeables, avec le Stealth Pivot, Turtle Beach innove avec un système de pivot. Ainsi sur la partie gauche et la partie droite, les modules beiges peuvent pivoter pour donner accès à d’autres configurations. Le module de gauche permet de choisir entre une configuration avec stick analogique/croix directionnelle ou une configuration avec croix directionnelle et deux boutons. Le module de droite laisse le choix entre un stick analogique et quatre boutons ou une configuration six boutons parfait pour les jeux de baston. A noter que les sticks ont des capteurs à effet Hall pour éviter le drifting.

Pad progamer oblige, le Stealth Pivot dispose également de gâchettes à butée réglable qu’apprécieront certainement les joueurs de FPS pour un tir plus rapide. Par ailleurs, le pad dispose de deux boutons situés en dessous programmables. Deux autres boutons sont également programmables. jusqu’à cinq profils peuvent ainsi être configurés.

Cette manette dispose d’un écran de commande connecté. Cet écran permet d’accéder à de nombreuses options de personnalisation y compris l’affichage de notifications. Vous pourrez régler tout cela via l’application Turtle Beach Control Center 2 disponible sur Xbox, PC, iOS et Android.

Côté connectivité, le Stealth Pivot est équipé du Bluetooth 5.2 pour une large compatibilité avec une majorité des ordinateurs PC ou Mac ainsi que pour nombre d’appareils mobiles. Sur PC, les gamers pourront également opter pour une connexion sans fil 2,4 GHz via le dongle fourni. Sur les consoles Xbox, il faudra toutefois se contenter d’une utilisation filaire.

Le Stealth Pivot est doté de deux moteurs de vibration au niveau des poignées et des gâchettes. Ce vibrations seront réglables via l’écran de commande connecté. Fourni avec un câble USB, vous pourrez le charger facilement pour une autonomie maximale de 20 heures. Au besoin, la prise casque 3,5 permettra d’y connecter votre casque gaming.

Le Turtle Beach Stealth Pivot est prévu pour le 26 novembre 2024 pour environ 130€.