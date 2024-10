Cyberpunk 2077 va arriver sur Mac

CD Projekt RED a annoncé l’adaptation de son célèbre action/RPG sur les Mac à base de puce Apple pour le début 2025.

C’est un peu à la surprise générale qu’on apprend que CD Projekt RED travaille à une adaptation de son célébrissime Cyberpunk 2077 sur les Mac fonctionnant sur les puces Apple. Cette version profitera des capacités spécifiques à la plateforme Mac avec des technologies comme Metal. La version Mac permettra de profiter du rendu path tracing pour une image toujours plus réaliste, de la technique de frame generation et l’audio spatial. Il faudra voir ce que le jeu pourra donner sur les petites configurations telles que les Mac à base de M1. Il faudra probablement mieux avoir les Macs à base de M4 minimum pour profiter du path racing et autres réjouissances visuelles. Réponse dans quelques mois.

Un point intéressant. Si vous possédez déjà le jeu sur Steam sur PC, il sera possible de le récupérer également sur Mac. A voir s’il y aura un coût minimum ou si cela sera gratuit. Il va falloir attendre encore un peu pour plus de détails.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition sortira sur Mac à puce Apple début 2025.