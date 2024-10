Découvrez le remaster d’Horizon Zero Dawn jusqu’en 4K HDR sur PS5

Beaucoup se demandent si cela a un sens de sortir un remaster d’un jeu aussi récent. Personnellement, compte tenu du tarif, c’est toujours bien surtout pour celles et ceux qui n’ont pas terminé la première aventure avec Aloy.

Sony avait annoncé le remaster d’Horizon Zero Dawn il y a quelques temps déjà. Pour cette version destinée aux PS5 et PS5 Pro, les développeurs de Nixxes Software ont modernisé la réalisation en reprenant bien des éléments de la suite, Horizon Forbidden West, tout en apportant quelques modifications notamment sur les dialogues plus vivants.

Si vous aviez déjà le jeu, la mise à jour en version remaster ne coûte que 10€. Pour celles et ceux qui n’avaient pas craqué sur cet excellent action/RPG, c’est sans doute l’occasion de découvrir cette première aventure avant de vous lancer sur la suite.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur PS5 en mode performance. Le jeu devrait bénéficier d’une mise à jour destinée à la PS5 Pro. On tâchera de vous proposer une vidéo dès que possible. De même, on espère pouvoir vous proposer la vidéo sur PC ultérieurement.

Horizon Zero Dawn Remastered sera disponible à partir du 31 octobre 2024 sur PS5/Pro et PC.