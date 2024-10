PlayStation Plus – Les jeux gratuits de novembre 2024

Sony annonce la liste des jeux gratuits qui vont être proposés très bientôt à tous ses abonnés PlayStation Plus.

Pour ce mois de novembre 2024, Sony a décidé d’opter pour les titres suivants :

Ghostwire Tokyo – PS5

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged – PS5, PS4

Death Note Killer Within – PS5, PS4

Tous les abonnés PlayStation Plus pourront télécharger ces trois jeux à partir du mardi 5 novembre prochain. Le choix de ce mois de novembre est plutôt intéressant. Ghostwire Tokyo est l’un des jeux qui était exclusif à la PS5 et développé par Tango Gameworks à qui on doit aussi Hi-Fi Rush. Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged devrait ravir les fans de course arcade accessible à toute la famille. Enfin, Death Note Killer Within est un jeu de déduction sociale en ligne. Il sort sur le PlayStation Plus en même temps que son lancement officiel.

N’oubliez pas de récupérer les jeux d’octobre que sont WWE 2K24, Dead Space et Doki Doki Literature Club Plus!. Vous avez jusqu’au 4 novembre pour les ajouter à votre bibliothèque.