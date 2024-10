Test – AverMedia X’Tra Go GC515 – Un boîtier de capture vidéo pour les appareils mobiles

BLOC INFO Constructeur AverMedia Type Boîtier de capture vidéo ACHETEZ SUR AMAZON Version noire Version blanche

Le monde du gaming mobile et portable a évolué avec une audience toujours plus importante. AverMedia s’est dit qu’il y avait un marché pour un boîtier de capture dédié. Le X’Tra Go GC515 répond-il aux besoins des créateurs de contenu, youtubers et autres streamers ?

La capture vidéo est devenue une activité répandue de nos jours surtout avec l’avènement du live streaming accessible à tous sur Youtube ou Twitch par exemple. Mais pour cela, il faut souvent du matériel surtout pour capturer de la vidéo sur des appareils n’ayant pas de système de capture intégré. Si les ordinateurs et les PS5/Pro, PS4/Pro, XSX/S et Xbox One/X sont capables de streamer directement, ce n’est pas toujours le cas pour divers autres appareils. C’est là qu’intervient les boîtiers de capture externes dont fait donc partie l’AverMedia X’Tra Go GC515.

Le fabricant taïwanais est avec Elgato le principal fournisseur de ce type de périphérique. Il offre une large gamme de solutions de capture. Avec le X’Tra Go GC515, il vise clairement le marché mobile que ce soit les possesseurs de smartphones, tablettes mais aussi de consoles portables comme la Nintendo Switch ou les consoles portables typées PC comme le ROG Ally, le Lenovo Legion ou encore le Steam Deck de Valve. La petite originalité provient du design même du X’Tra Go GC515.

En effet, ce boîtier de capture se présente sous la forme d’un dock – blanc ou noir selon le modèle en plastique recyclé – sur lequel on peut aisément poser un appareil mobile. La stabilité est toutefois plutôt aléatoire en fonction de l’appareil posé. Si cela n’a pas posé de problème avec mon iPhone 15 Pro Max ou le ROG Ally – qui semble avoir servi de base de travail tant l’ajustement est dans ce cas parfait – ce n’est pas le cas d’une Nintendo Switch OLED qui tient avec un angle curieux si vous ne le branchez pas avec le câble USB-C fourni qui s’enfiche mieux et ajuste l’angle de pose. Dans le cas de la Switch, cela est finalement pas ultra gênant puisque vous ne pourrez pas jouer sur l’écran de la console mais uniquement avec le X’Tra Go GC515 branché sur un écran. En effet, dès que la Switch utilise sa sortie vidéo, son écran est automatiquement éteint. Cela implique d’ailleurs que vous ne pourrez pas utiliser la Switch Lite qui ne présente pas de sortie vidéo. Par ailleurs, pour bien des tablettes, il faudra le poser dans leur coque de protection pour qu’elle puisse bien se bloquer sur le dock. La conception du dock ne permet donc curieusement pas d’ajuster la « prise » de l’appareil aisément. C’est dommage. Un système de pince ajustable aurait été plus pratique.

Juste devant se trouve un large bouton permettant de lancer la capture avec un LED qui va changer de couleur en fonction de l’état de fonctionnement. C’est basique mais efficace et lisible à l’usage. Les choses intéressantes se trouvent sur le côté gauche et à l’arrière du X’Tra Go GC515. Ainsi, on trouve latéralement un port microSD pour pouvoir enregistrer vos vidéos en toute indépendance. Nul besoin d’un ordinateur pour capturer donc. A noter que le dock n’est pas fourni avec une carte microSD donc vous êtes bons pour investir. Il faut opter pour une carte microSD assez rapide au minimum U3 ou V30 d’une capacité maximale de 1 To formaté exFAT pour permettre une capture sans perte d’images. Il est accompagné d’une sortie casque audio pour qui en a besoin.

Sur la façade arrière se trouve la majeure partie de la connectique. On y trouve un port USB-C qui sert de connexion avec l’appareil source, un autre port USB-C pour l’alimentation électrique, d’une sortie HDMI 2.0 pour le transfert du signal vidéo vers un téléviseur ou un moniteur, de deux ports USB type-A pour y brancher des périphériques comme un clavier, une souris ou une manette et un troisième port USB-C. Ce dernier sert lorsque vous voulez utiliser le X’Tra Go GC515 en mode connecté à un ordinateur PC ou Mac. Dans ce mode, vous pourrez streamer aisément votre source vidéo via l’application AverMedia Streaming Center. Il suffit d’utiliser l’interrupteur bleu pour basculer d’un mode à l’autre.

En mode indépendant, insérez une carte microSD bien formatée et appuyez sur le bouton en façade pour lancer la capture et ré-appuyez pour stopper. On ne peut faire plus simple. Les fichiers obtenus sont au format MP4 avec comme encodage possible du H264 ou H265. Personnellement, je préconise le H265 permettant une meilleure qualité à débit similaire. La majorité des logiciels de montage étant désormais compatible le H265 n’est plus un problème de nos jours dans le workflow des créateurs de contenu.

Dans le mode branché sur ordinateur, le X’Tra Go GC515 est reconnu comme n’importe quel boîtier de capture par les logiciels de streaming comme OBS existant sur PC ou Mac. Un plug-in gratuit sera à installer sur OBS. Sur Windows, il est possible de passer par le logiciel maison AverMedia Streaming Center. Non content de permettre un streaming plus simple qu’OBS, il est aussi le logiciel permettant de faire quelques réglages pour l’utilisation de la X’Tra Go GC515 en mode indépendant. Si vous avez besoin de faire un stream simplement et rapidement, la solution d’AverMedia est finalement accessible à tous avec un minimum d’apprentissage et de pratique là où OBS présente une courbe d’apprentissage plus abrupte.

Côté résolutions possibles à la capture, le X’Tra Go GC515 fait dans le classique avec du 1080p120, 1440p60 ou 4K30. A noter que seul le 1080p60 est possible si vous voulez jouer avec un signal vidéo en 4K60. Ce boîtier ne gère pas non plus la capture vidéo HDR. De ce fait, il se destine beaucoup au public streamer gamer pour qui le 4K et le HDR sont guère répandus en raison des exigences techniques (caméra, bande passante, etc.).

Pour avoir fait quelques essais avec un ROG Ally Z1 Extreme et une Switch, l’utilisation du X’Tra Go GC515 est simple. J’ai pu m’en servir sans même regarder le manuel mais il est vrai que je suis plutôt un spécialiste de ce genre de produit pour en avoir testé et utilisé des dizaines depuis 20 ans. Pour les novices, AverMedia a posté quelques vidéos didacticiel sur leur chaîne Youtube – en anglais malheureusement. L’installation et la mise en fonction ne devraient guère poser de problème.

Bien plus qu’un dock, l’AverMedia X’Tra Go GC515 permet de se lancer dans la création de contenu gaming – et autres – avec de la capture vidéo simple et du streaming facile où que vous soyez. Polyvalent, il est plutôt bien pensé pour un usage avec les consoles portables et les appareils mobiles. J’aurais personnellement aimé qu’AverMedia pousse les caractéristiques un peu plus loin avec la gestion du 4K HDR 60 images/seconde. Peut-être dans une future version ?