Amazon Prime Gaming – Les jeux gratuits de novembre 2024

Les possesseurs de PC et abonnés Prime chez Amazon ont tous les mois droit à des jeux gratuits à télécharger. Novembre 2024 ne déroge pas à la règle avec pas mal de titres plutôt sympathiques.

Pendant tout ce mois de novembre 2024, les abonnés Prime Gaming vont pouvoir récupérer les titres suivants :

1er Novembre – Marvel’s Guardians of the Galaxy [Epic Games Store] – Les Gardiens de la Galaxie est un jeu d’action purement solo mettant en scène l’ensemble des Gardiens de la Galaxie face à une menace pesant sur la galaxie. Dans cette histoire originale, l’aspect narratif est donc mis en avant et les choix de dialogues et d’actions auront des conséquences sur la suite de l’aventure du joueur.

– L’expérience complète de Snakebird dans un seul et même package avec le classique Snakebird et Snakebird Primer, une aventure unique de résolution d’énigmes. 14 Novembre – Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector’s Edition [Amazon Games App] – Quand d’étranges lettres avec des silhouettes dansantes arrivent juste avant qu’une héritière ne disparaisse mystérieusement, l’enquêteur comprend que les similitudes avec l’ancienne affaire de son oncle Sherlock ne sont pas une simple coïncidence. Le joueur devra alors déchiffrer le code et arrêter pour de bon ceux qui se cachent derrière les hommes dansants.

– Max : The Curse of Brotherhood est une aventure cinématographique remplie d’action et de résolution d’énigmes. Armé d’un marqueur magique, Max doit affronter le mal dans un monde hostile et fantastique afin de sauver son petit frère, Félix. 21 Novembre – Overcooked: Gourmet Edition [GOG Code] – Overcooked: Gourmet Edition marie le best-seller des jeux de cuisine en coopération à son pack Lost Morsel. Overcooked est un jeu de cuisine chaotique en coopération locale, pour un à quatre joueurs. En travaillant en équipe, les joueurs devront préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats délicieux avant que le client affamé ne claque la porte.

– Aux commandes de leur propre vaisseau dans une galaxie impitoyable. Le joueur doit choisir quel est son but : s’enrichir en faisant du commerce dans les zones sécurisées, ou prendre des risques dans les zones peuplées de pirates. Elite Dangerous est l’ultime aventure spatiale massivement multijoueur. 27 Novembre – Sir Whoopass – Immortal Death [GOG Code] – ATTENTION : Ce jeu contient des jeux de mots, des blagues de papa, des mini-jeux d’arcade de type flappy-bird, des ruptures du 4ème mur et des coups de gueule dirigés contre les RPGS trop sérieux. Ne pas jouer si on déteste le FUN ou si on n’a pas envie de se lancer dans une quête hilarante de l’Artefact légendaire destructeur de méchants.

Et pour celles et ceux qui aiment ou pratiquent le jeu via streaming avec le service Amazon Luna, Amazon met à disposition de nouveaux titres :