La « Switch 2 » sera bien rétrocompatible

C’est en tous les cas ce qu’a d’ores et déjà confirmé Nintendo alors qu’on attend toujours l’annonce officielle de la nouvelle console.

Nintendo a confirmé via les réseaux sociaux que sa prochaine console dont on n’a toujours aucune information précise sera bel et bien rétrocompatible avec la Switch actuelle. De ce fait, il sera tout à fait possible de conserver tous ses jeux pour y jouer sur la prochaine console dont on peut espérer des capacités supérieures. Le Nintendo Switch Online sera également disponible sur la future console. On peut supposer qu’il en sera de même pour le Nintendo eShop.

Evidemment au moment où j’écris ces lignes bien des détails manquent. Ainsi, est-ce que les jeux bénéficieront – avec ou sans patch – de diverses améliorations techniques (jeu plus fluide, plus haute résolution, etc) ou encore est-ce que la rétrocompatibilité fonctionnera aussi bien avec les jeux digitaux et les jeux sur cartouche? Nintendo a indiqué qu’ils donneront plus de détails prochainement.

La prochaine console Nintendo devrait sortir avant la fin mars 2025 selon les dernières rumeurs. Il va falloir patienter pour connaître tous les détails.