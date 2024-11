Mea culpa chez Nacon pour Test Drive Unlimited Solar Crown

Le lancement du dernier Test Drive Unlimited Solar Crown par Nacon et KT Racing a été entaché de « difficultés ». L’éditeur va compenser les joueurs.

Si vous aviez acheté Test Drive Unlimited Solar Crown et avait tenté d’y jouer dès la sortie, vous avez certainement connu diverses problèmes de connexion et de serveurs. Pour sûr, j’ai moi-même essuyé les plâtres d’un lancement un peu chaotique qui avait refroidi mes ardeurs.

Nacon et KT Racing admettent leurs erreurs et vont ainsi compenser les joueurs ayant eu la patience d’attendre que les problèmes soient résolus. Pour remercier les fans, Nacon et KT Racing vont donner aux joueurs deux éléments uniques dans le jeu à svoir une édition spéciale exclusive de la Porsche 911 Carrera Cup de 1986 en édition Adventurer ainsi qu’un pack de 5 stickers pour personnaliser vos bolides.

Ces éléments seront proposés à tous les joueurs ayant joué au jeu avant le 30 septembre dernier date à laquelle un premier patch majeur avait été mis à disposition pour corriger divers problèmes. Ces éléments bonus seront disponibles courant décembre avec l’ouverture de la saison 2 du jeu.

A noter que depuis hier 5 novembre, la seconde mise à jour majeure sur PS5, XSX/S et PC est disponible avec des améliorations réseau et la correction de difvers bugs.

Test Drive Unlimited Solar Crown est disponible sur PS5, XSX/S et PC.