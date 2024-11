Le remaster de Dead Rising arrive en version physique avec une mise à jour et une démo

Ca commence à être récurrent les sorties à paliers chez les éditeurs avec des versions numériques sortant avant les versions physiques. Cette fois-ci c’est au tour de Capcom de s’y mettre.

Capcom a sorti depuis vendredi dernier la version physique de Dead Rising Deluxe Remaster sur PS5/Pro et XSX/S. Les fans ou les curieux vont pouvoir se lancer dans ce jeu d’action/aventure de zombies complètement déjanté s’ils préféraient l’avoir sur disque.

Parallèlement à cette sortie physique, Capcom met à disposition une démo jouable gratuite pour qui veut vouloir y jeter un coup d’oeil avant d’ouvrir son portefeuille.

Une mise à jour est également disponible à tous les possesseurs du jeu. Outre divers correctifs, celle-ci ajoute notamment un mode facile pour quiconque veut juste profiter du jeu sans se prendre la tête et pour – comme votre serviteur – les bourrins qui aiment focer dans le tas. Ce mode de difficulté est disponible dans les trois modes du jeu à savoir le 72 heures, l’Overtime et l’Infinity. Les développeurs ont juste modifié certains paramètres comme une puissance d’attaque accrue, des dégâts moindres sur Frank et les survivants notamment.

La mise à jour concerne également les heureux possesseurs de PS5 Pro puisqu’elle ajoute de nouvelles fonctionnalités graphiques. Ainsi, Dead Rising Deluxe Remaster prend en charge le ray tracing dans tout le jeu et un framerate à 60 images/seconde. On tâchera de vous proposer notre vidéo prochainement.

Dead Rising Deluxe Remaster est disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC.