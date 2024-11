Sega annonce la sortie du spin-off pirate de Yakuza pour février 2025

Sega prépare un nouvel opus à sa saga Yakuza et se tape un nouveau délire en nous embarquant au coeur d’une guerre entre pirates et flibustiers.

Après Like a Dragon Infinite Wealth, Sega continue donc dans les spin-offs d’une saga pourtant plutôt sérieuse au départ. Cette fois-ci on va suivre les péripéties de Goro Majima. Un an après les évènements de Like A Dragon Infinite Wealth, on découvre un Goro Majima échoué sur une île déserte à la suite d’un naufrage. Ayant perdu la mémoire, Majima va devoir parcourir les océans à la recherche d’indices pour retrouver son identité avec l’aide du jeune Noah à qui il doit sa vie. Au cours du périple, le duo va se retrouver au coeur de batailles entres criminels et pirates des temps modernes à la recherche d’un trésor légendaire – qui a dit One Piece? 😉 Le jeu va se dérouler aussi bien sur terre que sur mer avec notamment des batailles navales qui raviront les fans du genre. Regardez la vidéo ci-dessous pour vous faire une petite idée de la chose.

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii est prévu sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 21 février 2025.