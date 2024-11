Capcom confirme Resident Evil 2 remake sur les machines Apple pour le mois prochain

L’éditeur nippon continue la production d’adaptations sur les machines Apple de ses remakes de Resident Evil avec l’épisode 2 confirmé pour le 10 décembre.

Après Resident Evil VII et Resident Evil Village c’est donc au tour du remake de Resident Evil 2 de débarquer sur les iPhone 15 et supérieur et les iPad et les Mac à base de puce M1 et supérieur. Comme pour les précédents titres, il sera possible de jouer au début du jeu pour se faire une idée avant de décider de son achat. A noter aussi que le jeu sera en achat universel à savoir qu’une fois acquis sur une machine Apple, vous pourrez y jouer sur toutes les machines Apple compatibles que vous possédez – si seulement tous les éditeurs faisaient cela.

Sur les machines à écran tactile, Capcom a revu les contrôles pour faciliter le jeu. Il y aura ainsi un système d’auto fire qui tirera automatiquement au bout d’un moment lorsque vous visez les ennemis. Le jeu sera compatible évidemment avec divers manettes.

Resident Evil 2 sera disponible sur iPhone 15 Pro et supérieur et sur iPad et Mac à base de M1 et supérieur à partir du 10 décembre 2024. Le jeu est déjà disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.