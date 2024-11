Du nouveau avec la saison 2 de The First Descendant

La nouvelle saison du shooter free to play The First Descendant se profile à l’horizon. Mes chers légataires, préparez-vous à du nouveau.

Prévu pour débuter le 5 décembre prochain, la saison 2 de The First Descendant va voir arriver son lot de nouveautés histoire de maintenir la communauté active.

Ainsi, cette saison 2 nommée Void Chaser va permettre de découvrir deux nouveaux légataires nommés Keelan et Ines Raya. Ceux-ci sont membres du H.O.U.N.D, une unité de reconnaissance spécialisée dans les opérations des vaisseaux du néant. Keelan sera disponible dès le lancement de la saison 2 avec ses capacités toxique. Ines Raya apparaîtra dans l’histoire du jeu après la mise à jour de la saison 2 et deviendra jouable qu’avec la mise à jour de janvier prochain.

La saison 2 va initier l’arrivée d’un compagnon restauré à partir du matériel génétique du Vaisseau du Néant. Il sera un bon soutien lors des combats. Il sera également personnalisable.

Les développeurs vont également ajouter un nouveau donjon nommé Vaisseau du Néant avec au bout un boss inédit nommé Dread Armor à éliminer.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle quête. Celle-ci sera axé autour de Sharen permettant de mieux découvrir les secrets qui l’entourent. Evidemment, cette quête va signer l’arrivée de Sharen Ultime.

Un nouveau combat d’Interception du néant est également annoncé. Il sera possible de perturber le mode de reflux du néant afin que les boss ne puissent pas régénérer leurs parties et améliorer leurs capacités. Des skins sur le thème des colosses seront à récupérer.

Les férus d’armes pour découvrir une nouvelle arme ultime nommée Marteau et Enclume. Elle fonctionne comme un fusil à pompe sauf lorsque vous tirez vers le bas. Dans ce cas, l’arme passe automatiquement en mode Enclume et tire un projectif qui explose après une durée déterminée en projetant des plombes dans tous les directions. Bien pratique pour ratisser une zone.

D’autres mises à jour et contenus sont prévus pour améliorer le jeu.

Bref, rendez-vous le 5 décembre prochain pour voir tout cela de plus près. D’ici là, jetez un coup d’oeil à la nouvelle galerie d’images et la nouvelle vidéo ci-dessous.

The First Descendant est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC en free to play.