Jouez à F1 24 gratuitement ce week-end

Histoire de rameuter toujours plus de pilotes en herbe, EA et Codemasters vont proposer une version d’essai ce week-end.

Du 21 au 25 novembre prochain, tous les possesseurs de PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pourront télécharger une version d’essai gratuite de F1 24. Vous pourrez ainsi découvrir le jeu tranquille pendant toute la péduire et même profiter du Double Podium Pass XP pour débloquer rapidement des contenus et des récompenses. Pendant cette période, si vous décidez d’acquérir le jeu sachez qu’une ristourne de 60% est prévue.

Pour cette occasion, EA et Codemasters vont même proposer une livrée spéciale de Max Verstappen conçue par l’artiste Lefty Out There. Cette livrée sera disponible pour tous les joueurs jusqu’au 6 janvier prochain via le courrier du jeu.

F1 24 est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.