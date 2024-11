Le PlayStation Portal devient une console indépendante… ou presque

Malgré les critiques, le PlayStation Portal connait un joli succès dans les ventes. Il faut croire que les fans ont trouvé un usage. Sony leur assure un nouvel usage des plus intéressants.

En effet, en phase bêta, Sony a décidé de mettre à jour le firmware du PlayStation Portal son fameux « accessoire ». Jusqu’à présent, il était cantonné à un usage assez spécifique à savoir streamer des jeux d’une PS5 sur l’écran déporté du PlayStation Portal en réseau local ou via internet. Beaucoup avaient critiqué le manque de possibilités et de fonctionnalités de cet accessoire.

Avec cette mise à jour, Sony ouvre le PlayStation Portal a un usage plus global. En effet, si vous possédez le PlayStation Portal et que vous êtes abonnés à PlayStation Plus Premium, vous aurez accès à plus de 120 jeux PS5 en streaming via le cloud. Nul besoin de vous connecter à votre propre PS5. Cette fois-ci le flux vidéo viendra des serveurs PlayStation. A noter que vous n’avez même pas besoin de posséder une PS5 pour accéder à ce service. Un PlayStation Portal et l’abonnement PlayStation Plus Premium suffisent.

La qualité maximale du streaming – dépendant évidemment de la qualité de la connexion – est de 1080p60 ce qui est largement suffisant sur l’écran du PlayStation Portal. Il est conseillé d’avoir une bande passante d’au moins 7Mbit/s pour du 720p et 13 Mbit/s pour du 1080p. Un minimum de 5 Mbit/s est nécessaire pour pouvoir lancer une session. Toutes les possibilités du cloud gaming à la PlayStation ne sont toutefois pas disponibles. On ne peut ainsi pas jouer à tous les titres normalement disponibles notamment les jeux PS4 ou PS3. On va espérer que Sony travaille à étoffer et améliorer son firmware pour les mois à venir afin de rendre le PlayStation Portal encore plus intéressant.

La mise à jour apporte aussi quelques fonctionnalités comme :