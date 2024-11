La démo de Dynasty Warriors Origins disponible

La saga Dynasty Warriors a ses fans et ils peuvent se faire une idée sur ce qui les attend avec le nouvel opus de la saga.

Un peu à la bourre, je vous évoque donc aujourd’hui la disponibilité de la démo de Dynasty Warriors Origins sur PS5/Pro, XSX/S et PC sur leurs stores respectifs. Il sera ainsi possible de se faire une idée sur ce qu’on pourrait peut-être considérer comme un reboot d’une saga iconique de l’éditeur nippon qui a connu bien des opus et bien des spin-offs.

La démo permet ainsi de découvrir l’intensité des combats de ce nouvel opus. Le jeu final fera partie des titres utilisant la puissance de la PS5 Pro. J’espère vous proposer une vidéo de cette démo prochainement. En attendant voici déjà la dernière vidéo disponible.

Dynasty Warriors Origins sera disponible le 17 janvier 2025 sur PS5/Pro, XSX/S et PC.