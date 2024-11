PlayStation Plus – Les jeux gratuits de décembre 2024

Sony a enfin dévoilé la liste des jeux que tous ses abonnés PlayStation Plus vont pouvoir récupérer pour passer les fêtes de fin d’année.

Comme tous les mois, le constructeur Sony va proposer plusieurs jeux gratuits à ses abonnés PlayStation Plus. Ils sont comme d’habitude au nombre de trois. Les abonnés pourront télécharger à partir du 3 décembre prochain les jeux suivants :

Les trois offrent un jeu plutôt varié entre coop avec It Takes Two, du RPG/tactique avec Aliens Dark Descent ou encore un pokémon-like avec Temtem. Ces trois jeux seront disponibles jusqu’au 6 janvier 2025.

Evidemment, les jeux du mois de novembre ne vont pas tarder à quitter le service. Vous avez jusqu’au 2 novembre prochain pour récupérer Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, Ghostwire Tokyo et Death Note Killer Within.

Mais ce n’est pas tout pour ce mois de décembre. En effet, Sony Interactive Entertainment va fêter le 30 ème anniversaire de la marque PlayStation – la première PlayStation étant sorti en décembre 1994 au Japon. Pour ce trentième anniversaire, le constructeur avait prévu divers évènements.

Ainsi, Warhammer 40000 Space Marine 2 va arriver en version d’essai pour les abonnés PlayStation Plus Premium à partir du 3 décembre prochain. Toujours pour les abonnés PlayStation Plus Premium, trois grands classiques de la marque vont revenir. Il s’agit des Sly 2 Association de voleurs et Sly 3 Honor Among Thieves ainsi que de Jak & Daxter The Precursor Legacy. Ce dernier prendra en charge les trophées.

Si vous n’avez aucun abonnement PlayStation Plus et donc ne pouvez jouer en ligne, Sony a prévu un week-end de jeu multijoueur en ligne gratuit du 6 au 8 décembre prochain histoire de vous convaincre de vous abonner à l’un de ses services aussi bien sur les PS5/Pro que les PS4/Pro.

Ce même week-end là, PlayStation Tournaments va proposer divers tournois eSport sur PS5 sur des titres comme EA Sports FC 25, NBA 2K25, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Madden NFL 25, College Football 25, UFC 5, MLB The Show 24 et Guilty Gear Strive. Des prix seront à remporter. Reportez-vous à la page officielle de PlayStation Tournaments pour plus d’informations.

Enfin, les cinéphiles pourront avoir 30% de réduction sur les films du service Sony Pictures Core entre le 3 et le 9 décembre 2024 pour découvrir ce service de streaming dédié aux films Sony Pictures. Et si vous vous décidez à vous abonner pour 12 mois à PlayStation Plus, vous aurez des crédits à utiliser dans l’application Sony Pictures Core.

On attend toujours plus de détails sur un autre cadeau pour ce 30ème anniversaire à savoir la fameuse version gratuite de Gran Turismo 7 qui devrait s’appeler My First Gran Turismo.