Découvrez Assassin’s Creed Syndicate en 4K 60FPS

Oui je sais, le jeu est sorti il y a des lustres alors pourquoi une nouvelle vidéo ? Parce qu’il a bénéficié d’une mise à jour.

Ubisoft a décidé de sortir de nulle part une mise à jour pour son Assassin’s Creed Syndicate sorti en 2015 sur PS4, Xbox One et PC. Des années après, on a donc droit à une sorte de mise à jour next gen pour les PS5/Pro et XSX/S. Cette mise à jour permet ainsi de jouer jusqu’à 4K à 60 images/seconde sur PS5/Pro et XSX. Les joueurs sur XSS peuvent y jouer en 1080p à 60FPS.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la PS5 Pro en 4K. Le jeu tourne bel et bien à un meilleur framerate sans toutefois être totalement constant malgré la puissance de la nouvelle console de Sony. Mais il faut bien avouer que le jeu devient plus agréable tout de même. Je vous laisse juger par vous-même. Evidemment les joueurs sur PC pouvaient déjà bénéficier de ce genre de framerate avec les bonnes configurations.

Assassin’s Creed Syndicate est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X et PC.