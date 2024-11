Découvrez la première heure de Dragon Quest III HD-2D Remake jusqu’en 4K

La technique HD-2D de Square Enix nous a valu quelques titres bien sympathiques comme les Octopath Traveler. L’éditeur s’en sert pour un remake.

Les fans de la saga Dragon Quest peuvent donc se réjouir que l’éditeur nippon ait décidé de proposer un remake du troisième opus de la saga avec une réalisation modernisée reprenant la technique HD-2D. Ce style graphique créé par Square Enix mêle ainsi 2D et 3D pour un rendu réussi qu’on a pu découvrir dans des titres comme les Octopath Traveler.

Avec Dragon Quest III HD-2D Remake, on retourne dans le traditionnel JRPG avec de l’exploration et des combats en tour par tour. Toutefois, pour ce remake, Square Enix s’est permis de non seulement revoir la réalisation mais aussi retravailler l’histoire et apporter diverses fonctionnalités.

Je vous propose de découvrir plus d’une heure de gameplay capturée sur une PS5 Pro qui fait tourner ce jeu sans aucun accroc. Il est vrai que la réalisation ne pousse pas la PS5 Pro ni les autres consoles concernées dans leurs derniers retranchements. On vous proposera un test prochainement.

Dragon Quest III HD-2D Remake est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, Switch et PC.