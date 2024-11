Découvrez le prologue de Dragon Age The Veilguard jusqu’en 4K HDR

Le dernier action/RPG de Bioware est disponible depuis quelques semaines mais nous n’avions pas encore eu l’occasion de vous proposer notre vidéo.

Histoire de faire pas comme tout le monde, on a décidé de vous proposer le prologue du jeu capturé sur la PS5 Pro en mode performance. Le résultat est plutôt satisfaisant avec un framerate 60FPS semblant stable pour un gameplay plaisant à mon goût.

Pour rappel, ce nouvel opus de la saga Dragon Age se démarque de ses prédécesseurs avec un style graphique assez éloigné qui a déplu à certains. N’étant un grand fanatique de la saga, le style visuel ne m’a pas gêné. Et contrairement aux anciens titres qui peinaient souvent techniquement – surtout sur consoles – Dragon Age The Veilguard tourne bien sur la PS5 Pro et plutôt correctement sur les PS5, XSX et bien entendu sur PC.

Bref, admirez le résultat pour un titre qui vaut le détour si vous aimez le genre.

Dragon Age The Veilguard est disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC.