Quand les chinois de Polaris Quest s’inspirent de la saga Horizon, cela donne Light of Motiram

Les comparaisons sont monnaie courante lorsqu’un nouveau jeu sort. Parfois les ressemblances ne sont pas flagrantes mais dans le cas de Light of Motiram, difficile de ne pas le voir.

Si vous regardez la vidéo et les images ci-dessous et que vous connaissez la saga Horizon de Guerrilla Games et Sony, il est impossible de ne pas voir les ressemblances entre Light of Motiram et les aventures d’Aloy. On se retrouve dans des univers où la faune est mécanique avec une colorimétrie chatoyante et même des ressemblances au niveau des humains. Bref, les développeurs de Polaris Quest basés à Shanghai n’y sont pas allés de main morte pour très largement pomper la direction artistique très spécifique des Horizon. L’imitation étant la plus grande sincère des flatteries, on va dire que les développeurs chinois ont été positivement impacté par les créations de Guerrilla Games.

Je vais laisser la polémique aux adeptes de l’exercice bien souvent futile. A moins que Sony et Guerrilla Games ne se décident à attaquer les développeurs, laissons donc une chance à ce Light of Motiram qui est de plus pas un jeu du même genre que les action/RPG de Guerrilla Games.

En effet, Light of Motiram est décrit par ses créateurs comme un jeu de survie multijoueur dans un monde ouvert. En cela, il est plus à rapprocher d’un Ark ou d’un Conan Exiles avec un zeste de Monster Hunter que d’un action/RPG scénarisé comme l’étaient les Horizon.

C’est donc dans un monde riche en biomes divers et variés et avec une faune mécanique que vous allez évoluer. A vous de survivre dans ce monde hostile en créant sa base tout en l’explorant pour collecter des ressources indispensables. Evidemment, il faudra faire face aux créatures mécaniques qui le peuplent sans parler de divers autres ennemis. Ajoutez à cela une structure énigmatique nommé L’Oeil de Motiram qui domine le monde et vous avez les bases d’un jeu plutôt ambitieux.

L’aspect combat contre les créatures est évidemment au coeur de votre progression. Il faudra soigneusement planifier les combats contre des créatures toujours plus coriaces. A en juger par la description faite par les développeurs, ces combats sont à rapprocher d’un Monster Hunter donc. Une fois battues ces créatures pourront débloquer des recettes et des matériaux permet de créer de nouveaux outils et armes et dérouler l’intrigue générale du jeu.

L’aspect construction va bénéficier d’un moteur de simulation physique réaliste. De ce fait, le moindre élément de vos constructions pourront être sujet aux forces de la nature et aux interactions physiques. A vous de tout faire pour en faire des constructions solides. Divers paramètres physiques pourront affecter votre survie. A vous de faire attention à la ventilation de vos constructions, aux possibilités d’impacts de foudre ou encore de correctement couper les arbres pour ne pas vous les prendre sur la tête. Les développeurs semblent avoir tout pensé pour que l’aspect survie soit particulièrement réaliste.

Light of Motiram est prévu pour 2025 sur PC et consoles – probablement PS5/Pro et XSX/S uniquement compte tenu de la réalisation. Il sera free to play donc accessible gratuitement pour des parties en solo ou à plusieurs avec cross-play possible.