Warhammer 40000 Darktide arrive sur PS5 la semaine prochaine

Disponible sur XSX/S depuis l’an dernier et depuis 2022 sur PC, il aura donc fallu de très longs mois pour les suédois de Fatshark ne terminent l’adaptation de leur shooter coop sur PS5.

Si vous êtes fans de FPS shooter et de jeux coop, vous allez être servis avec Warhammer 40000 Darktide. Successeur à la série des Warhammer Vermintide, ce jeu se déroule dans l’univers de Warhammer 40000 et vous fera incarner un condamné conscrit, un Reject, au service de l’inquisition dans la reconquête de Tertium. Shooter/FPS coopératif, vous aurez à vous lancer dans le combat jusqu’à 4 pour combattre les hordes du Chaos. Comme souvent, il sera possible de créer son personnage et choisir sa classe parmi les quatre proposés : vétéran, Zealot, Ogryn et Psyker. Chacune de ces classes propose sa propre arbre de compétence pour faire évoluer votre personnage selon vos désirs.

La version ou plutôt les versions PS5 et PS5 Pro vont évidemment bénéficier de toutes les améliorations et ajouts des versions PC et XSX/S. Depuis leurs sorties, il y a eu pas moins de 25 mises à jours et neuf ajouts majeurs. Le lancement des versions PS5 va d’ailleurs coïncider avec la sortie de la 10ème grosse mise à jour nommée Grim Protocols. Techniquement, les joueurs sur PS5 auront droit à l’habituel mode performance à 60FPS 1440p et le mode qualité pour du 4K à 30FPS. Pour ceux qui y joueront sur PS5 Pro, on devrait avoir le meilleur des deux mondes avec du 4K à 60FPS grâce à la technologie PSSR de la console. Le jeu va évidemment profiter des capacités des DualSense pour proposer d’autres sensations pour le contrôle. Il ne reste plus trop à attendre pour juger de tout cela sur pièces.

Warhammer 40000 Darktide est prévu sur PS5/Pro pour le 3 décembre 2024.