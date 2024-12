Découvrez les 20 premières minutes de Lego Horizon Adventures jusqu’en 4K HDR

Annoncé un peu à la surprise générale il y a quelques mois, Lego Horizon Adventures reprend la recette des jeux Lego en reprenant un univers vidéoludique inédit dans la franchise.

Si on avait l’habitude de jeux Lego inspirés par des sagas cinématographiques ou des joueuts, cette fois-ci, la franchise s’attaque étonnamment à une saga vidéoludique en la personne de la série des Horizon de Guerrilla Games et Sony. On retrouve donc Aloy dans un jeu qui reprend le gameplay et l’humour habituels des jeux Lego.

Mêlant action, aventure et plateforme, Lego Horizon Adventures est plaisant et permet de découvrir l’histoire de Horizon Zero Dawn, premier volet de la série, racontée à la sauce Lego avec plus d’humour et de manière plus accessible à tous publics.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la PS5 Pro et permet de découvrir un jeu soigné avec un gameplay solide et plaisant. Techniquement, rien à redire sur cette version. Le titre existe également sur PC et Switch.

Lego Horizon Adventures est disponible sur PS5/Pro, Switch et PC.