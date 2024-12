Bethesda détaille les configurations PC recommandées pour Indiana Jones et le Cercle Ancien

Indy revient enfin dans le monde vidéoludique avec une toute nouvelle aventure que pourront goûter en premier les joueurs sur XSX/S et PC… s’ils ont la bonne configuration.

Bethesda Softworks et MachineGames ont dévoilé les différentes configurations PC recommandées pour profiter au mieux d’Indiana Jones et le Cercle Ancien. Vous pouvez voir tout cela sur l’infographie ci-dessous. Et autant dire qu’il va falloir des machines plutôt musclées pour profiter des nouvelles aventures d’Indy.

Sur les XSX/S, MachineGames vise le 60FPS. On peut donc espérer que ce framerate sera atteint par nombre de configurations PC. Quant aux PS5/Pro, il va falloir attendre encore quelques mois.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est prévu sur XSX/S et PC pour le 9 décembre 2024. Le jeu sera disponible gratuitement aux abonnés Game Pass.

En attendant, je vous propose de regarder – si vous ne l’aviez pas vu – la toute dernière bande-annonce.