Les sports d’hiver arrivent en virtuel avec Grand Mountain Adventure 2 sur mobiles

Après le succès du premier volet, les développeurs de Toopluva AB reviennent avec une suite pour les fans de glisse et de sports d’hiver sur mobiles.

Prévu pour le mois de février prochain, Grand Mountain Adventure 2 va proposer un monde ouvert pour s’adorer aux sports d’hiver dans cinq immenses stations d’hiver. Le jeu permettra de découvrir les disciplines suivants :

Parachute

Saut à ski

Ski de vitesse

Trampoline

Tyrolienne

Wakeboarding

Longboards

Divers défis seront proposés. Vous pourrez ainsi vous lancer dans des courses de descente, des défis d’acrobatie, du ski de vitesse, du saut à ski et bien plus encore. Outre les sensations de glisse à travers ces disciplines, le jeu va proposer un mode jeu de plateforme 2D. Des points d’expérience seront à gagner lors de toutes vos activités. Ils permettront de récupérer de nouvelles tenues et de meilleurs équipements.

Pour ceux qui ont connu le premier volet, sachez que chaque station d’hiver est 2 à 4 fois plus grand que dans le premier jeu et bénéficient de graphismes nettement améliorés. Autant dire que vous aurez de quoi explorer. Et pour plus de réalisme et de vie, les pistes pourront regorger d’autres skieurs et snowboarders gérés par l’IA et vaquant à leurs propres occupations.

Grand Mountain Adventure 2 est prévu sur iOS et Android pour le 6 février 2025.