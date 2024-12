Marvel Rivals sort bientôt pour les fans de superhéros et de PvP

Annoncé il y a quelques temps, Marvel Rivals surfe sur la vagues des hero shooters comme Overwatch ou Valorant mais avec les personnages Marvel.

Résultat d’une collaboration entre Marvel Games et NetEase Games, Marvel Rivals est donc un nouveau titre dans la série des hero shooters. A l’instar d’un Overwatch ou de Valorant, on va ainsi se lancer dans des parties PvP à 6 contre 6 avec des personnages ayant leurs propres compétences. Le jeu va être lancé avec quelques 33 personnages de Marvel Comics disponibles. Voici la liste :

Adam Warlock

Black Panther

Black Widow

Captain America

Cloak and Dagger

Doctor Strange

Groot

Hawkeye

Hela

Hulk

Iron Fist

Iron Man

Jeff the Land Shark

Loki

Luna Snow

Magik

Magneto

Mantis

Moon Knight

Namor

Peni Parker

Psylocke

Punisher

Rocket Raccoon

Scarlet Witch

Spider-Man

Squirrel Girl

Star-Lord

Storm

Thor

Venom

Winter Soldier

Wolverine

Il va falloir tous les pratiquer pour découvrir et maîtriser leurs super-pouvoirs dans les parties en ligne.

NetEase Games a donné quelques détails concernant les versions PS5 et PS5 Pro. Ainsi, le jeu va évidemment utiliser les capacités du DualSense pour offrir plus de sensations lors des parties avec les gâchettes adaptatives et des vibrations dynamiques.

Côté réalisation, les joueurs sur PS5 pourront profiter d’un jeu à 60FPS stable en 1440p tout en bénéficiant des technologies Lument Global Illumination et Chaos Destruction d’Unreal Engine 5. Un mode HFR à 120 images/seconde est également prévu. Sur PS5 Pro, Marvel Rivals devrait tourner en 4K 60 images/seconde grâce à la technologie PSSR. Cette version bénéficie de plus du Lumen Reflections pour des effets de lumière dynamiques. Le mode HFR à 120 images/seconde sera également disponible mais avec une résolution plus élevée.

Si vous êtes abonné PlayStation Plus, sachez qu’il sera possible d’obtenir gratuitement un pack de cosmétiques inspirés de Venom pour Peni Parker. Tout joueur sur PS5 aura également un skin exclusif Scarlet Spider pour Spider-Man.

Marvel Rivals sera un jeu en free to play sur PS5/Pro, XSX/S et PC et sera disponible à partir du 6 décembre 2024.