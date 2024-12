My First Gran Turismo disponible ce vendredi

Sony avait annoncé une version light de son Gran Turismo 7 gratuite pour fêter le 30ème anniversaire de la marque PlayStation. On a enfin une date.

Sony et Polyphony Digital vont donc proposer My First Gran Turismo dès ce vendredi 6 décembre 2024 à minuit pour tous les possesseurs de PS5/Pro et PS4/Pro. Son téléchargement sera gratuit.

Basé sur Gran Turismo 7, My First Gran Turismo est une petite sélection des activités proposées sur le jeu complet. Vous pourrez ainsi vous essayer sur :

3 évènements de course

3 contre la montre

3 niveaux de rallye musical

My First Gran Turismo permettra de piloter quelques 18 bolides sur des circuits tels que :

Kyoto Driving Park

Deep Forest Raceway

Trial Mountain Circuit

Et si vous possédez une PS5 avec un casque PS VR2, vous pourrez également tester le mode VR pour découvrir l’aspect immersif en réalité virtuelle.

Bref, si vous n’aviez pas craqué sur Gran Turismo 7, My First Gran Turismo est un bon moyen d’y goûter gratuitement.

My First Gran Turismo sera disponible le 6 décembre 2024 sur PS5/Pro avec une compatibilité PS VR2 et PS4/Pro.