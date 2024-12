Créez votre héros pour Dragon Age The Veilguard gratuitement

Tous les moyens sont bons pour tenter d’attirer de nouveaux joueurs. EA et Bioware propose ainsi l’éditeur de personnage de Dragon Age The Veilguard gratuitement.

Que vous soyez sur PS5/Pro, XSX/S ou PC, vous allez ainsi pouvoir télécharger l’éditeur de personnage de Dragon Age The Veilguard immédiatement. Vous pourrez alors profiter de l’interface pour créer votre héros ou héroïne nommé(e) Rook qui sera alors le protagoniste de votre périple dans le jeu si vous vous décidez à l’acquérir.

Pour rappel, Dragon Age The Veilguard est le dernier opus de la saga créée par Bioware. Il propose de suivre les aventures de Rook et de ses compères. L’action se déroule quelques dix ans après les évènements du dernier volet, Dragon Age Inquisition (sorti justement en 2014). Rook et son équipe tentent d’arrêter Solas. Action/RPG, ce Dragon Age The Veilguard est à mon avis plutôt réussi même si les puristes de la saga pourront toujours y trouver à redire.

Si vous ne l’aviez pas encore vu, je vous propose de voir le début du jeu avec notre vidéo maison que vous pourrez retrouver ci-dessous.

Dragon Age The Veilguard est disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC.