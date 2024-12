Découvrez nos vidéos de la seconde saison de The First Descendant

Si vous suivez The First Descendant, vous savez sans doute que la saison 2 vient tout juste de débuter. Que diriez-vous d’y jeter un coup d’oeil.

Nexon Games commence à habituer sa communauté The First Descendant. Avec toute saison, on a droit à son lot de petite campagne et de nouvelles quêtes et personnages. La saison 2 va nous faire découvrir une nouvelle activité nommée Vaisseau du Néant ainsi qu’un nouveau niveau de boss avec les Abysses du Néant. La saison 2 voit également arriver des compagnons canins. A moins de l’acheter, il faudra comme d’habitude trouver les divers composants pour pouvoir l’obtenir.

Si vous avez Sharen comme descendant, vous aurez droit également à une petite campagne. Cette saison signera l’arrivée également d’Ultimate Sharen. Un autre descendant fera aussi son apparition, un certain Keelan. Plus tard dans la saison, on verra aussi débarquer Inès. Par ailleurs, de nouvelles armes ultimes arrivent aussi.

Je vous propose de découvrir le début de la saison 2 capturée sur la version PS5 Pro. A noter que le jeu n’est à ce jour pas encore patché pour la PS5 Pro à ma connaissance. La seconde vidéo présente l’activité Vaisseau du Néant en mode coop et non solo comme sur la première vidéo. Ce vaisseau du néant présente plusieurs chemins et diverses caches qu’il faudra explorer pour trouver divers coffres et looter. Il offre donc un peu plus de variété que les simples opérations même si on fait rapidement le tour.

The First Descendant est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.