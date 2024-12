Bandai Namco confirme Bleach Rebirth of Souls pour mars 2025

La saga Bleach a de nombreux fans et de nombreuses adaptations. La prochaine va débarquer au printemps prochain.

Après avoir teasé sur ce projet, Bandai Namco a donc confirmé une date de sortie officielle pour le futur Bleach Rebirth of Souls. Toujours adapté de la franchise de Tite Kubo, les fans vont pouvoir retrouver nombre de protagonistes dans un jeu de combat à l’épée qu’on espère spectaculaire.

L’intrigue du jeu reprend l’arc narratif de la Soul Society (société de l’âme) où Ichigo et ses alliés tentent de sauver Rukia de la mort. La vidéo ci-dessous vous permettra en plus de découvrir deux nouveaux personnages jouables que son Aizen et Yamamoto.

Si si vous précommandez le jeu, vous aurez droit à un bonus sous la forme de l’ensemble costume Guerre de sang millénaire pour Toshiro et Yoruichi.

Bandai Namco prévoit en outre trois éditions pour son Bleach Rebirth of Souls :

Édition Standard – Jeu de bas

– Jeu de bas Édition Deluxe numérique – Jeu de base, pass Saison incluant 7 jours d’accès anticipé, ensemble Cristal d’âme (#2) pour améliorer les pouvoirs des personnages

– Jeu de base, pass Saison incluant 7 jours d’accès anticipé, ensemble Cristal d’âme (#2) pour améliorer les pouvoirs des personnages Édition Ultime numérique – Jeu de base, pass Saison incluant 7 jours d’accès anticipé, ensemble Cristal d’âme (#2, #3), ensemble Costume Thousand-Year Blood War (Guerre de sang millénaire) et ensemble Costume Rebirth of Souls (Renaissance des âmes)

Bleach Rebirth of Souls est prévu sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro et PC pour le 21 mars 2025.