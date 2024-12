De nouveaux visages pour EA Sports FC 25

Pour ceux qui veulent toujours plus de réalisme – au moins visuel – dans leur jeu de foot préféré, EA a fait un effort pour de nombreux joueurs et joueuses français.

EA annonce une mise à jour pour son EA Sports FC 25 ayant pour but d’être une simulation toujours plus proche de la réalité. Ainsi plus de 50 visages de joueuses de clubs de l’Arkema Première Ligue et plus de 60 visages de joueurs des clubs de la Ligue 1 McDonald’s vont être bénéficier de nouvelles versions plus réalistes grâce à de nouvelles captures.

Par ailleurs, le nouveau trophée de la Ligue 1 McDonald’s va être également ajouté au jeu pour un zeste d’authenticité supplémentaire pour le championnat français.

Voici la liste des joueuses et des joueurs qui bénéficient d’un lifting de leurs visages dans EA Sports FC 25 :

Arkema Première Ligue

AS Saint-Étienne Nadjma Ali Nadjim AS Saint-Étienne Cindy Caputo AS Saint-Étienne Alexandria Lamontagne AS Saint-Étienne Faustine Bataillard AS Saint-Étienne Maryne Gignoux AS Saint-Étienne Solène Champagnac AS Saint-Étienne Chloé Tapia Dijon FCO Chengshu Wu Dijon FCO Małgorzata Grec Dijon FCO Meriame Terchoun Dijon FCO Alice Pinguet Dijon FCO Sarah Jankovska Dijon FCO Océane Picard Dijon FCO Klaudia Jedlińska Dijon FCO Margaux Vairon FC Fleury 91 Batcheba Louis FC Fleury 91 Charlotte Fernandes FC Fleury 91 Aïrine Fontaine FC Fleury 91 Dominika Kopińska Le Havre AC Silke Demeyere Le Havre AC Eva Kouache Le Havre AC Romane Enguehard Le Havre AC Christy Gavory Le Havre AC Élisabeth Tsé Le Havre AC Chloé N’Gazi Montpellier HSC Océane Deslandes Montpellier HSC Justine Lerond Montpellier HSC Marie Petiteau Montpellier HSC Cyrielle Blanc Montpellier HSC Esther Mbakem-Niaro Paris FC Daphne Corboz Paris FC Kessya Bussy Paris FC Célina Ould Hocine Paris FC Deja Davis Paris FC Louna Ribadeira Paris FC Lou Bogaert Paris FC Fiona Liaigre Paris FC Kaja Korošec RC Strasbourg Amanda Chaney RC Strasbourg Manon Wahl RC Strasbourg Pauline Dechilly RC Strasbourg Pilar Khoury RC Strasbourg Élise Bonet RC Strasbourg Fanny Hoarau RC Strasbourg Morgane Duporge RC Strasbourg Mégane Hoeltzel Stade de Reims Mia Gyau Stade de Reims Monique Ngock Stade de Reims Maïté Boucly Stade de Reims Anaële Le Moguédec Stade de Reims Jade Nassi Stade de Reims Léa Notel

Ligue 1 McDonald’s