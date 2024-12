Dragon Quest III HD-2D Remake a déjà convaincu plus de 2 millions de joueurs

Faire du neuf avec du vieux est une recette payante. C’est en tous les cas pour le dernier né de Square Enix, un certain Dragon Quest III HD-2D Remake.

En attendant notre test pour bientôt, sachez donc que vous êtes déjà plus de 2 millions à travers le monde à avoir craqué pour le remake de Dragon Quest III, épisode mythique de la saga et chronologiquement le premier de la saga.

Ce sont donc quelques 2 millions de joueurs sur PS5/Pro, XSX/S, Switch et PC qui ont décidé de (re)plonger dans l’aventure de ce titre sorti initialement en 1988 sur la NES. Si la structure, le gameplay et l’intrigue sont restés relativement fidèles à l’original, l’équipe responsable de ce remake s’est permis d’apporter diverses améliorations non seulement visuelles avec le style HD-2D de Square Enix mêlant pixel art et environnements en 3D mais aussi sonores avec des voix lors des cinématiques, des musiques orchestrales, de nouveaux épisodes de l’histoire axés sur Ortéga, le père du personnage principal et bien plus encore. Autant dire que le résultat final est plutôt attachant pour les fans du genre et les nostalgiques en quête de JRPG.

Et que les fans se préparent. Square Enix prévoit un Dragon Quest I & II HD-2D Remake pour 2025.

Dragon Quest III HD-2D Remake est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, Switch et PC.