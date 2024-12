Découvrez les deux aventures d’Amicia et Hugo avec la compilation A Plague Tale Collection

Le moyen-âge français est un lieu bien difficile surtout pour des enfants. A vous d’essayer de les aider dans cette compilation des deux jeux d’aventure d’Asobo Studio.

A Plague Tale Innocence et A Plague Tale Requiem ont été des titres acclamés par la critique et par la communauté. Toutefois, il semblerait que son éditeur Focus Entertainment ait décidé de tenter d’attirer une nouvelle audience.

L’éditeur français lance ainsi une compilation comprenant les deux volets dans une version physique avec un joli steelbook. Prévue sur PS5/Pro et XSX/S, cette édition est l’occasion ou jamais de découvrir l’histoire d’Amicia et Hugo, deux enfants du moyen-âge français face à l’Inquisition et à un monde particulièrement brutal. A vous de faire preuve d’ingéniosité et d’astuce pour survivre dans un tel monde. Cette édition comprend également le DLC Protector Pack avec divers matériaux d’artisanat, des cosmétiques supplémentaires pour Amicia et un skin d’arbalète exclusif en bonus.

A Plague Tale Collection Bundle est disponible dès à présent sur PS5/Pro et XSX/S.